В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора (ФОТО)

С 1 марта в AccessBank-е приступают к обязанностям два новых Исполнительных Директора. Исполнительным Директором по вопросам Розничного Банкинга станет Илькин Гулиев, а Исполнительным Директором по вопросам Управления Рисками - Орхан Исмаилов.

Илькин Гулиев начал свою деятельность в AccessBank-е в апреле 2019-го года в должности Директора Департамента Розничного Банкинга. Г-н Гулиев имеет более чем 12-летний опыт работы в банковской сфере. До работы в AccessBank-е он занимал должности Главы департаментов, отделов и служб в четырех различных банках страны.

Он получил степень Бакалавра в области Экономического Управления Азербайджанского Государственного Экономического Университета, после чего продолжил свое образование на факультете Банковского Дела и Финансов в Ньюкаслском Университете Великобритании.

Орхан Исмаилов начал свою деятельность в AccessBank-е в январе 2020-го года с позиции Директора Департамента Управления Рисками. Ранее г-н Исмаилов работал в Центральном Банке Республики Азербайджан, после чего продолжил свою деятельность в Палате по надзору за финансовыми рынками, где занимал должность Главы Управления Пруденциальной Политики и Методологии.

Орхан Исмаилов получил степень Бакалавра и Магистра в области экономической кибернетики в Бакинском Государственном Университете, а также степень MBA в Нью-Йоркском Университете в Праге, Чехия.