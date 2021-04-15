VISA удостоила Международный Банк Азербайджана двумя наградами

Международная платежная система VISA удостоила Международный Банк Азербайджана, одного из своих основных партнеров в регионе, двумя наградами. Одна из наград связана с тем, что банк в рамках партнерства с VISA впервые в нашей стране предоставил возможность бесконтактной оплаты банковскими картами на железнодорожном транспорте. Этот проект был представлен еще в сентябре прошлого года. В ближайшее время планируется ввести бесконтактный способ оплаты на всех железнодорожных станциях в направлении Баку-Сумгайыт.

Вторая награда касается сотрудничества по внедрению платежных колец на основе технологии NFC. Внедрение первых платежных колец, которые банк привез в нашу страну, началось еще в начале прошлого года. Эти кольца выполняют многие функции обычной банковской карты. В большинстве мест, где доступно использование карт VISA можно сэкономить время и совершить платеж посредством этих колец. Для того чтобы провести процесс оплаты достаточно поднести верхнюю часть кольца ближе к POS-терминалу. Платежная транзакция в этом случае завершается всего за 1-2 секунды. Новые банкоматы, поддерживающие технологию NFC, также дают возможность использовать эти кольца. Поскольку кольцо водонепроницаемо и защищено от сильных ударов и химических веществ, его всегда можно носить на пальце.

Информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка можно получить на сайте www.ibar.az, в филиалах и отделениях, позвонив в Информационный центр по номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.