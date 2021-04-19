Беларусь готова поделиться с Азербайджаном опытом и знаниями в аграрной отрасли – министр

Экономика 19 апреля 2021 09:45 (UTC+04:00)
Беларусь готова поделиться с Азербайджаном опытом и знаниями в аграрной отрасли – министр

БАКУ/Trend/ - Беларусь готова поделиться с Азербайджаном опытом и знаниями в аграрной отрасли.

Как сообщает Trend, об этом ОНТ заявил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

«В частности, по подобию наших агрогородков планируется застройка Нагорного Карабаха. Речь идет в целом о восстановлении всей инфраструктуры, потому что в градостроительном планировании предусматривается как жилая застройка, так и социальные объекты. Также шла речь о восстановлении гидроэлектростанции и электросетей, сети водоснабжения. То есть мы говорим о полной комплексной застройке территории», - сказал он.

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