Нидерландский Банк Развития Предпринимательства предоставил Банку Республика кредит в манатах

БАКУ/Trend/ - Один из крупнейших коммерческих банков страны Банк Республика и Нидерландский Банк Развития Предпринимательства (FMO) подписали новое кредитное соглашение, по которому банку будет выделен кредит на сумму 10 миллионов долларов США и предоставлен в национальной валюте.

Кредит сроком на 3 года позволит на более выгодных условиях финансировать агро, микро, малые и средние предприятия, а также деятельность молодых бизнесменов и женщин-предпринимателей. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика, привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

«Выбор нашего банка как основного партнера в Азербайджане со стороны Нидерландского Банка Развития Предпринимательства, мы рассматриваем как высокую оценку стабильности и надежности Банка Республика. Привлеченные средства позволят нам усилить кредитную поддержку приоритетного для нас реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса, тем самым внести свой вклад в развитие ненефтяного сектора страны» – отметил Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.

«Благодаря новому кредитному соглашению с нашим постоянным партнером Банком Республика, мы рады поддержать малый и средний бизнес в сельскохозяйственном секторе, а также молодых бизнесменов и женщин-предпринимателей в Азербайджане. Это полностью соответствует цели FMO - обеспечить устойчивый экономический рост и помочь нуждающимся в поддержке предпринимателям и бизнесам процветать, предлагая им необходимые финансовые средства» - отметил Huib-Jan de Ruijter, директор по инвестициям FMO.