Международный Банк Азербайджана запустил кампанию для предпринимателей

БАКУ/Trend/ - Международный Банк Азербайджана, продолжая придерживаться цели быть полезным предпринимателям, запустил новую кампанию «Sahibkarlara faydalı». Предприниматели, которые только начали пользоваться услугами и продуктами Банка, бесплатно получат бизнес-карты, а также корпоративные и зарплатные карты SahibKart.

Руководители компаний и индивидуальные предприниматели, оформившие бизнес-кредит в банке, получат в подарок TamKart Classic, а карты TamKart Gold, Platinum и Premium со скидкой 50%.

В зависимости от суммы кредита предприниматели также смогут получить подарочную карту IBA Miles и кобрендинговую карту Azercell от Международного Банка Азербайджана со скидкой 50%.

Согласно стандартному тарифу при оплате банковскими картами, обслуживаемыми процессинговым центром “Azericard”, в POS-терминалах, в торговых и сервисных центрах или на веб-ресурсах, клиентам будет предоставлена скидка 50%. При оформлении кредита в период кампании предприниматели получат скидку до 50% и льготный период до 12 месяцев. Кампания действительна до 30 июня 2021 года. Все подробности можно найти здесь.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и ​​услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.