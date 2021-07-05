Дания готова сотрудничать с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства на освобожденных территориях – посол (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Дания готова сотрудничать с Азербайджаном в сельскохозяйственном секторе на освобожденных территориях, сказал Trend посол Дании в Азербайджане Дэнни Аннан.

Он отметил, что узнал о планах правительства Азербайджана в отношении освобожденных земель во время своего последнего визита с группой дипломатов на эти территории.

По его мнению, Дания может внести свой вклад в развитие азербайджанского Агдама, в частности, помочь в создании «умного и устойчивого» города, и в этом отношении Дания может предложить множество хороших решений.

«Конечно, сначала должны быть обезврежены все мины. Мы считаем, что в этом регионе есть хорошие возможности для сельскохозяйственного производства», – сказал дипломат.

Говоря в целом о двустороннем сотрудничестве, Аннан отметил, что Дания и Азербайджан по-прежнему тесно сотрудничают в нефтегазовом секторе.

«Несмотря на то, что датская Maersk Drilling завершила свою миссию в проекте «Шах Дениз», у компании есть и другие планы в Азербайджане. Надеюсь, в ближайшем будущем мы увидим продолжение сотрудничества между Maersk Drilling и Азербайджаном на благо обеих сторон, что еще больше укрепит связи между нашими странами», – сказал дипломат.

Он отметил, что кроме сферы нефти и газа, Дания готова работать с Азербайджаном и в области перехода к «зеленой» энергетике.

«Мы, конечно, полностью осознаем, что Азербайджан – страна, богатая нефтью и газом, но считаем, что для Азербайджана было бы полезно заглянуть в более "зеленое" будущее, что входит и в приоритеты азербайджанского правительства», – сказал датский посол.

Аннан сообщил, что в связи с этим провел встречу в Министерстве энергетики Азербайджана, где рассказал о возможностях сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности: «Энергоэффективность, к примеру, такого современного и развитого города, как Баку, очень важна. Энергосберегающие решения в жилых зданиях и гостиницах помогут сэкономить владельцам значительную сумму денег».

По его словам, Дания в течение многих лет уделяла очень большое внимание «зеленому переходу», чтобы сократить выбросы на 70 процентов до 2030 года и стать нейтральной к выбросам углерода до 2050 года.

«Копенгаген стремится стать первой в мире углеродно-нейтральной столицей к 2025 году. Ветроэнергетика очень популярна в Дании, потому что в нашей стране очень ветрено. В такие дни Дания фактически производит больше электроэнергии, чем потребляется по всей стране», – добавил посол.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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