Делегация «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» ознакомилась с работами по усовершенствованию буровой установки Satti (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1-3 июля с рабочим визитом в Азербайджан прибыла казахстанская делегация во главе с председателем правления Акционерного общества Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» А.Саткалиевым и председателем правления Акционерного общества национальной компании «КазМунайГаз» А.Айдарбековым, сообщает Trend.

Цель визита - ознакомление с работами по усовершенствованию самоподъемной плавучей буровой установки Satti, а также обсуждение хода реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере и изучение возможностей дальнейшего сотрудничества.

В ходе визита делегация провела отдельные встречи с министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым, главным исполнительным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым, президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, начальником департамента инвестиций SOCAR Вагифом Алиевым и генеральным директором ООО Caspian Drilling Company Limited Фаридом Ахундовым.

2 июля делегация посетила современную морскую базу снабжения и логистики ООО Caspian Drilling Company Limited. На церемонии, в которой также приняли участие руководство компаний SOCAR и BP, участникам была представлена обширная презентация о модификации самоподъемной плавучей буровой установки Satti и ее работе на текущем проекте. Делегация на месте ознакомилась с работами по усовершенствованию в СПБУ Satti.

Для сведения отмечается, что согласно меморандуму, подписанному между SOCAR и «КазМунайГаз» в январе 2019 года, а также соглашению, подписанному в феврале того же года между ОО Caspian Drilling Company Limited (KDK) и KMG Drilling and Services LLР, СПБУ Satti было передано в доверительное управление KDK. Усовершенствование СПБУ Satti провела компания KDK, имеющая большой опыт в области строительства и усовершенствования буровых установок. Усовершенствование установки повысила ее технические и производственные возможности, что создало условия для безопасного и эффективного бурения разведочных скважин глубиной более 6 тысяч метров. В настоящее время буровая установка Satti задействована на мелководной части Абшеронского полуострова, которую совместно эксплуатируют SOCAR и BP. В дальнейшем предусмотрено пользование установкой и в других операциях на акватории Каспийского моря.