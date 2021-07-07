Летняя стажировка в AccessBank

AccessBank, лидер в области микрофинансирования в Азербайджане, объявляет о программе летней стажировки для студентов. В течение двухмесячной программы стажировки студенты из Баку и регионов улучшат свои практические навыки и применят теоретические знания, работая с командой AccessBank. Стажировка пройдет в филиалах банка на Апшероне и в регионах страны, а также в головном офисе банка – в департаментах финансов, администрирования, розничного бизнеса, управления рисками, информационной безопасности и маркетинга.

Программа летней стажировки AccessBank предназначена для студентов 3 и 4 курсов высших учебных заведений. Для участия в программе бесплатной стажировки, кандидатам нужно пройти собеседование.

Подать заявку на участие в летней стажировке можно по ссылке.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. В настоящее время AccessBank обслуживает клиентов, работающих в разных отраслях, включая строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и т. д. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны.