При поддержке Банк АВВ стартовал конкурс «Предприниматель года»

Компания EY Азербайджан при финансовой поддержке Банк АВВ и bp объявила о запуске очередной программы «Предприниматель года». Предприниматели, желающие стать участниками программы, могут подать заявки в конкурсную комиссию. Конкурс, основанный EY, является одной из самых престижных программ бизнес-наград в мире.

Прием заявок действителен до 20 декабря 2021 года. Программа открыта для предпринимателей со всего Азербайджана, представляющих все сектора.

Программа «Предприниматель года» проводится в нашей стране уже третий раз. Победитель получает возможность представить Азербайджан в конкурсе «Предприниматель года в мире» и посоревноваться с финалистами из других стран. Программа открыта для кандидатов, работающих в любой сфере. Участники должны нести основную ответственность за деятельность компании и владеть не менее, чем 20% акций компании. Оборот компании в течение двух последних финансовых лет должен быть в пределах от 300 тыс. до 30 млн. манатов.

Подробная информация об условиях конкурса и других деталях отбора представлена на официальном сайте программы https://www.eoy.az. Финалисты и победители будут отобраны независимой судейской коллегией, в которую войдут уважаемые предприниматели, топ-менеджеры государственных компаний и представители международных финансовых институтов. Партнерами конкурса также являются Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Ekvita.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.