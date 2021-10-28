В Азербайджане изменится размер госпошлин
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменится размер государственных пошлин, сообщает в четверг Trend.
Первого ноября состоится заседание комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, в повестку которого включены изменения в законы "О государственной пошлине", "О страховой деятельности", в Водный кодекс, Таможенный кодекс и др.
Будут обсуждены вопросы индексации госпошлин в соответствии с уровнем инфляции, полного перечисления госпошлин в бюджет, вопросы страховых отношений, правила использования водных объектов в особых целях, установление пошлины за статус полномочного экономического оператора и другие вопросы.
(Перевод: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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