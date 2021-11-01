Выгодная кредитная кампания для клиентов от Azer Turk Bank

Экономика 1 ноября 2021 11:42 (UTC+04:00)
Выгодная кредитная кампания для клиентов от Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank с 1 ноября запускает новую кампанию по потребительскому кредитованию на выгодных для клиентов условиях.

Годовая процентная ставка по кредитам, выданным в рамках кампании на срок от 3 до 12 месяцев, составит 14%.

Процентная ставка по потребительским кредитам на срок от 13 до 48 месяцев начинается от 15%.

Стоит отметить, что для кредитов от 3 до 12 месяцев и от 13 до 24 месяцев комиссия не предусмотрена.

Кроме того, банк установил максимальную сумму кредита на уровне 30 000 манатов и сумму необеспеченного кредита на уровне 15 000 манатов, в зависимости от среднемесячного чистого дохода клиента.

Кампания продлится до 13 ноября 2021 года.

Заказать кредит онлайн можно посредством сайта Azer Turk Bank.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az, корпоративных страницах Azer Turk Bank в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру (012) 945. 

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