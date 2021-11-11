Госбюджет Азербайджана на 2022 г. - это стабильный и безрисковый бюджет – Зияфет Аскеров (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Госбюджет Азербайджана на 2022 год - это стабильный и безрисковый бюджет. В последние годы бюджет стабилизировался, стал сбалансированным.

Об этом сказал в четверг председатель парламентского комитета Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров в ходе обсуждений проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Trend.

Аскеров особо отметил социальную направленность госбюджета, несмотря на то, что его обсуждение приходится на послевоенный период, а также подчеркнул особую важность в этот период вопросов сбалансированности бюджета и экономического роста.

Он добавил, что в госбюджете достаточно средств выделено на обеспечение вопросов безопасности: "Работа органов безопасности всегда должна быть на высоком уровне, учитывая, что у нас есть такой сосед, как Армения».

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 млрд манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4%. Расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 млрд манатов, что на 4,7% больше, чем в текущем году.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)