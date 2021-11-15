Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в таможенной сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Эр-Рияде состоялась встреча между председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафаром Мехтиевым и генеральным директором Управления закятом, налогами и таможней Саудовской Аравии Сухейлем ибн Мохаммадом ибн Абдель Азизом Абанами.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Сафар Мехтиев.

"Подписание сегодня в Эр-Рияде "Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия" будет способствовать развитию существующих отношений между таможенными органами", - отметил он.