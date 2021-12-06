Великобритания изменила правила для въезжающих из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Великобритания изменила правила въезда в страну, передает в понедельник Trend со ссылкой на правительство Великобритании.

Так, отныне все лица, въезжающие в страну, обязаны представить документ о негативном результате ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 48 часов до прибытия. Данный документ будет требоваться независимо от того вакцинирован турист или нет. Исключением в данном случае являются дети младше 12 лет.

Отметим, что в октябре этого года Великобритания включила Азербайджан в список стран, граждане которых имеют право на въезд в Соединенное Королевство при наличии сертификата о вакцинации.

В настоящее время Великобритания признает паспорта о вакцинации, если человек получил обе дозы вакцины Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna или Janssen.

При этом после получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Также признаются такие вариации данных вакцин, как AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria и Moderna Takeda.

Согласно новым правилам, даже при наличии паспорта о вакцинации, въезжающие из Азербайджана должны будут сдать также ПЦР-тест.