Расплачивайтесь c Apple Pay и выигрывайте 15 манатов!

БАКУ/Trend/ - Банк АВВ проводит замечательную кампанию для новых пользователей Apple Pay. За первые 3 платежа с помощью Apple Pay, каждый из которых составит не менее 10 манатов, клиенты в общей сложности получат кэшбэк в размере 15 манатов.

Кампания действительна с 8 декабря и подолжится до того, как количество участников достигнет 10 000. Проценты от заработанного кэшбэка во время кампании будут начислены на банковский счет клиента. Каждый участник может заработать 15 манатов единожды.

АВВ один из первых банков в нашей стране, внедривший систему Apple Pay. Apple Pay предоставляет клиентам возможность бесконтактной оплаты по мобильному телефону. Для оплаты клиенту достаточно просто поднести свой iPhone или часы Apple Watch к платежному терминалу. Все транзакции, совершаемые через Apple Pay, надежно защищены. С Apple Pay можно совершать платежи в маркете, аптеке, такси, ресторанах, кафе, розничных магазинах и многих других местах. Более подробную информацию об Apple Pay можно найти здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.