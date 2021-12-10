БАКУ /Trend/ - Бизнес круги Узбекистана и Азербайджана все больше расширяют направления совместного сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана, об этом было сказано на 2-м заседаним Узбекско-Азербайджанского Делового Совета.

В мероприятии приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты, сопредседатель Узбекско-Азербайджанского Делового Совета А.Икрамов, Президент Национальной Конфедерации Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), сопредседатель азербайджанской части Делового Совета М.Мусаев, а также представители ответственных министерств, ведомств и деловых кругов двух стран.

Деловой Совет открыл Президент Национальной Конфедерации Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), сопредседатель азербайджанской части Делового Совета М.Мусаев. Он высоко оценил реформы, реализованные в Узбекистане, а также возможности, созданные для предпринимателей, отметив, что сотрудничество с Узбекистаном - это большая честь и настоящая ответственность.

В своем выступлении Председатель ТПП Узбекистана, сопредседатель узбекской части Делового Совета А.Икрамов отметил, благодаря усилиям ТПП Узбекистана и Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана бизнес круги Узбекистана и Азербайджана все больше расширяют направления совместного сотрудничества и реализовывают новые совместные проекты.

В ходе мероприятия представители бизнеса двух стран подробно обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества и инфраструктурных проектов в различных сферах.

В ходе мероприятия представители профильных организаций презентовали инвестиционный потенциал и существующие возможности сотрудничества в различных сферах Узбекистана и Азербайджана.

В ходе презентаций были проведены открытые диалоги, решен ряд вопросов, достигнуты устные договоренности по реализации проектов.

На территории Узбекистана функционируют 178 предприятий с участием азербайджанского капитала, из них 63 СП и 115 предприятий со 100 % иностранным капиталом.

Только за период с января по сентябрь 2021г. товарооборот между нашими странами составляет $73 млн. долл., в т.ч. экспорт – $44,6 млн. долл., импорт – $28,4 млн. долл.