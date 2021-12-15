Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 декабря понизилась на 1,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 75,49 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,03 доллара и составила 74,64 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,02 доллара - до 70,66 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 декабря выросла на 0,71 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 73,54 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 декабря составляет 1,7 AZN/1USD.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)