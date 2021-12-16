Азербайджан разработает очередную дорожную карту для контроля пограничных пунктов пропуска – вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан разработает очередную дорожную карту для контроля пограничных пунктов пропуска.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на конференции «Современное состояние и перспективы российско - азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» в Баку.

«Мы постоянно совершенствуем автодороги и железные дороги нашей страны. Намечено создать очередную дорожную карту для контроля пунктов пропуска», - сказал Мустафаев.

Вице-премьер также сообщил, что между Азербайджаном и Россией развивается сотрудничество в транспортной сфере.

«В качестве одного из важных проектов можно назвать [транспортный коридор] Север-Юг. Грузы из России проходят через Азербайджан в нескольких направлениях. Посредством важнейшего проекта Баку-Тбилиси-Карс российские грузы транспортируются через Грузию и Азербайджан в Турцию», - сказал Мустафаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)