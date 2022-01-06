Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников» (ФОТО)

Наш сегодняшний собеседник в рамках рубрики «Лица AccessBank» – Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»

- Кёнюль ханум, сколько лет Вы работаете в AccessBank-е? Помните свой первый рабочий день в банке?

- Вот Вы спросили, и я поняла, что уже больше 10 лет прошло… Точно сейчас скажу… Целых 13 лет! К рядам сотрудников AccessBank-a я присоединилась в 2008 году. После окончания университета AccessBank стал для меня первым официальным местом работы.

Как забыть свой первый день?! Хоть это и было очень-очень давно, но я хорошо помню свой первый рабочий день… Я сразу же – в тот первый день, почувствовала динамичность работы, полный энергии молодой коллектив и большое количество клиентов … Сейчас я понимаю, что именно эта атмосфера энергичности и динамичности, которую я чувствую и по сей день, поглотила меня на долгие годы, которые я с командой AccessBank-а.

- Насколько я знаю, Вы окончили Факультет Журналистики… Журналистика и банковское дело... Как вам удалось совместить столь разные отрасли?

- Вы не первый человек, который задает мне этот вопрос - я часто слышу: «Как получилось, что, будучи журналистом по образованию, ты оказалась в банке?». Да я согласна, что это две разные сферы деятельности, но они не так далеки друг от друга, как кажется на первый взгляд. И журналистика и банковского дело - это сфера услуг и обе эти сферы, их деятельность, направлены на то, чтобы хорошо знать своих читателей и клиентов и предоставлять своей целевой аудитории качественные услуги. Кроме того, в основе обеих этих сфер деятельности лежат порядочность и честность. И наконец – и журналистика и банковское дело - это не в последнюю очередь – умение правильно коммуницировать с совершенно разными людьми. Так что – думаю, у журналистики и банковского дела немало общего. По своей природе я очень коммуникабельный, любознательный, и открытый к новшествам человек, - думаю именно эти черты характера помогли мне в работе в банковском секторе - и в работе с коллективом и в работе с клиентами. Ну и конечно же, несмотря на гуманитарное образование, немаловажную роль для меня сыграла моя дружба с математикой.

- Насколько мне известно, в детстве Вы были поклонницей Майкла Джексона. А чей вы фанат в банковском секторе?

- Да, все верно, и в детстве и сейчас я большой фанат Майкла Джексона. Кто мой фанат в работе? Знаете, за годы работы я стала фанатом людей, у которых многому научилась. А в общем, наверное, меня можно назвать фанатом своей работы.

Я сейчас говорю с Вами и понимаю, что за годы работы в AccessBank у меня ни разу не возникло желание сменить место работы. Работа в банке мне понравилась с первых дней, и сегодня я с уверенностью могу сказать, что 13 лет работы в банке не только способствовали моему карьерному росту вплоть до руководящей должности, но и послужили моему всестороннему развитию как личности. Набранный за столько лет работы опыт позволяет мне не только руководить, но и делиться этим самым опытом с коллегами. Может быть сегодня уже у меня есть фанаты и я сама стала примером для кого-то из коллег.

- Как Вы думаете, что является ключом к вашему успеху - талант или постоянная работа над собой?

- Ооо, известный спор Моцарта и Сальери! Я бы сказала так: успех – это достижение положительного результата при постоянном развитии своих сильных качеств. Ведь даже для того, чтобы, при наличии таланта, добиться существенного результата, тоже требуется немало усилий, старания, постоянного обучения и углубления своих знаний.

А еще знаете, что, по-моему, важно. Очень важно, как можно раньше определить – в чем твой талант. Каждый человек добивается многого в той сфере деятельности, в которой у него талант и к которой у него лежит душа. Очень важно сделать правильный выбор деятельности - тогда и работа нравится, и над собой работаешь, и учишься новому, и сильные стороны характера проявляются, и результатов добиваешься прекрасных.

Лично про себя могу сказать, что я вовремя выявила свой талант – умение общаться с людьми – и уже моя работа в AccessBank-e позволила мне не только познавать азы банковского дела, но и дала большой багаж знаний и навыков, научила работе в команде и дала возможность постоянно работать над собой и развиваться. Ну, если коротко – лично я считаю, что залог успеха - это постоянная шлифовка того таланта, который ты в себе находишь.

- Насколько я знаю, обычно руководителями филиалов в банках становятся выходцы из кредитных подразделений. Вы же, если я не ошибаюсь, - из фронт офиса…

- Да, все верно, - и у нас в банке много лет существовал этот стереотип. Но лично я считаю, что это правильно – когда на должность руководителя филиалов, особенно ритейл филиалов, назначается выходец из фронт офиса. Те, кто прошел школу фронд офиса - более нацелены на эту клиентскую аудиторию, прекрасно знают - как с ними работать и как развивать розничный банковский бизнес. Кроме того, такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников фронт офиса, планирующих строить в нем дальнейшую карьеру.

- Как я понимаю, в работе Вы всегда придерживаетесь строгого дресс кода? Не хочется иногда одеть на работу что-то менее строгое?

- Я искренне верю в то, что встречают человека по одежде. Считаю, что дресс код для сотрудника любой организации, а тем более – банка, - очень важен. Лично для меня дресс код - это знак надежности: с одной стороны, презентабельный внешний вид сотрудника придает строгости и настраивает на деловой лад, а с другой стороны в нашей реальности бизнес дресс код воспринимается как показатель профессионализма и надежности. Где бы я ни оказывалась по работе – я прежде всего – лицо, «ambassador», как сейчас говорят, своего бренда, бренда ведущего банка микрофинансирования в стране.

- Вы – единственная женщина в Вашей семье. Кто Вы больше для своего супруга и сына – хранительница домашнего очага, или мама-Руководитель?

- Да, все верно, я в семье – единственная. Сложно – но я стараюсь разделять работу и дом - не привносить работу в дом и наоборот… Сложно и не всегда получается – но я стараюсь. Честно признаюсь - порой мой волевой характер, настойчивость и лидерство проявляются и дома. Но при этом я остаюсь любящей и заботливой мамой и женой. Стараюсь держать баланс.