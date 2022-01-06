БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены максимально допустимые цены на муку и хлеб, сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики страны.

Как сообщается, для предотвращения манипуляций с ценами на рынке сбыта Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком провела переговоры с рядом крупных импортеров продовольственной пшеницы, а также с производителями муки и хлеба, обеспечила контроль за этим процессом.

Так, оптовая цена на мешок муки в 50 килограммов была установлена ​​на уровне 35,9 маната, розничная цена на 500-граммовый традиционный (круглый) хлеб - 50 гяпик, на 650-граммовый традиционный (круглый) хлеб - 65 гяпик.

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