Кризис на мировом рынке продовольствия - цены растут (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня были определены максимально допустимые цены на муку и хлеб.

Так, оптовая цена на мешок муки в 50 килограммов была установлена на уровне 35,9 маната, розничная цена на 500-граммовый традиционный (круглый) хлеб - 0,5 маната, на 650-граммовый традиционный (круглый) хлеб - 0,65 маната.

Следует отметить, что цены на продовольственную пшеницу резко выросли на фоне глобальных экономических процессов, последствий пандемии COVID-19, роста спроса на продовольственную пшеницу на мировых рынках в течение 2021 года, а также различных протекционистских мер, принимаемых странами - производителями пшеницы с целью защиты внутреннего рынка.

В различных странах мира наблюдается резкое повышение цен на на продовольственные продукты. Например, в Германии цена на пшеницу выросла на 33% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, а в Румынии этот показатель еще выше - 33,70%. В Турции цены на продовольственные товары выросли на 27,11%. Несмотря на то, что цена на зерно в Турции на 2021 год была установлена на уровне 2 450 турецких лир (196 долларов США) за тонну, в настоящее время это 3 720 турецких лир (297 долларов США) за тонну. В Испании цены на твердые сорта пшеницы повысились с 285 до 420 евро за тонну, в то время как в Хорватии наблюдается рост на 53%. И это еще не самые высокие показатели роста: в Греции цены на пшеницу за указанный период выросли на 210%, а в Канаде был зафиксирован рост на 51%. В Кыргызстане цены на зерно выросли на 39,3% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

В нижеследующей таблице приводятся показатели по росту цен на продовольственные товары в различных странах:

Страны Рост цен на продовольственные товары в 2021 году по сравнению с 2020 годом Рост цен на пшеницу Германия N/A 33% Румыния N/A 33,70% Турция 27,11% Несмотря на то, что цена на зерно в Турции на 2021 год была установлена на уровне 2 450 турецких лир (196 долларов США) за тонну, в настоящее время это 3 720 турецких лир (297 долларов США) за тонну Испания N/A Цены на твердые сорта пшеницы повысились с 285 до 420 евро за тонну Хорватия N/A 53% Венгрия N/A 31% Канада N/A 51% Кыргызстан N/A 39,3% (зерно) Греция N/A 210%

Этот список можно продолжить. Наблюдаемые в мире тенденции говорят о том, что 2022 год запомнится миру как постпандемийный, и рост цен неизбежен на фоне растущего спроса и снижения производства зерна, продуктов питания и других продуктов первой необходимости.