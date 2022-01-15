В 2022 г. в Азербайджане пройдет второй Карабахский экономический форум (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году при организации Общественного объединения поддержки социального развития "IMZA" состоится II Карабахский экономический форум, сообщает в субботуTrend.

По словам руководителя департамента по международным связям и связям с общественностью Общественного объединения поддержки социального развития "IMZA" Эльнара Мамедли, решение об этом было принято на собрании правления организации.

Председатель Общественного объединения Хайям Аскеров, выступая на собрании, отметил, что проведенный в 2021 году I Карабахский экономический форум вызвал большой интерес как в Азербайджане, так и за рубежом, в том числе в СМИ. В местных и зарубежных медиа были опубликованы интересные и содержательные статьи о форуме, подготовлены репортажи, состоялись широкие обсуждения в соцсетях.

В этих статьях было высоко оценено проведение плодотворных обсуждений на впервые проведенном подобном форуме работ по возрождению и превращению в цветущий край Карабаха и Восточного Зангезура, проведенных под руководством Президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в рамках восстановления освобожденных от оккупации земель, а также предстоящих планов, выдвижение важных предложений. За прошедший период на освобожденных территориях продолжались крупномасштабные работы, были реализованы большие проекты. Это обусловливает необходимость проведения в текущем году II Карабахского экономического форума. Мнения и предложения по дате проведения форума, по организационной работе, обсуждаемым вопросам будут рассмотрены на следующих собраниях, о чем общественность будет проинформирована дополнительно.

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