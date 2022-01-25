Премьер-министры Азербайджана и Беларуси провели телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - 25 января состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Беларуси - Али Асадовым и Романом Головченко.
Как сообщили во вторник Trend в азербайджанском Кабмине, собеседники дали высокую оценку развитию дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.
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