Российская авиакомпания начнет выполнять рейсы из Москвы в Гянджу

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Utair с девятого февраля 2022 года начнет выполнять прямые рейсы в Азербайджан.

Как сообщили в среду Trend в Гянджинском аэропорту, авиакомпания Utair будет выполнять рейсы по маршруту Москва (Внуково) - Гянджа - Москва.

Самолеты авиакомпании реализуют рейсы каждую неделю - по средам.

"Вылет из московского аэропорта Внуково - в 06:05(GMT +3), посадка в Гяндже - в 10:00 (GMT +4), вылет в обратном направлении из Гянджи - в 11:30, посадка в аэропорту Москвы - в 13:35", - сказали в аэропорту.

(Автор: Садраддин Агджаев)