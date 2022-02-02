Российская авиакомпания начнет выполнять рейсы из Москвы в Гянджу
БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Utair с девятого февраля 2022 года начнет выполнять прямые рейсы в Азербайджан.
Как сообщили в среду Trend в Гянджинском аэропорту, авиакомпания Utair будет выполнять рейсы по маршруту Москва (Внуково) - Гянджа - Москва.
Самолеты авиакомпании реализуют рейсы каждую неделю - по средам.
"Вылет из московского аэропорта Внуково - в 06:05(GMT +3), посадка в Гяндже - в 10:00 (GMT +4), вылет в обратном направлении из Гянджи - в 11:30, посадка в аэропорту Москвы - в 13:35", - сказали в аэропорту.
(Автор: Садраддин Агджаев)
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