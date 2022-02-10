Ведутся обсуждения об открытии еще двух пограничных переходов между Азербайджаном и Ираном
БАКУ/Trend/ - Ведутся обсуждения об открытии еще двух пограничных переходов между Азербайджаном и Ираном
Как сообщает Trend, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы Исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Планируется, что один из пограничных переходов будет в Парсабаде, а другой - в Худаферине.
«Мы предоставим подробную информацию о продвижениях в этом направлении», - добавил посол.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева)
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