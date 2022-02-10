БАКУ/Trend/ - Ведутся обсуждения об открытии еще двух пограничных переходов между Азербайджаном и Ираном

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы Исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Планируется, что один из пограничных переходов будет в Парсабаде, а другой - в Худаферине.

«Мы предоставим подробную информацию о продвижениях в этом направлении», - добавил посол.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева)