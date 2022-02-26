SOCAR Energy Ukraine окажет поддержку бесплатным топливом каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы в Украине

БАКУ/Trend/ - SOCAR Energy Ukraine, руководствуясь принципами гуманизма, окажет поддержку бесплатным топливом каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы в Украине.

Об этом сказал Trend глава пресс-секретарь азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Отметим, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через компанию SOCAR Energy Ukraine, которая была создана в декабре 2009 года. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.

(Автор: Ляман Зейналова)

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