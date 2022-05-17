Ожидаем, что объемы поставок Азербайджаном энергоресурсов в Европу будут расти - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает непрерывно поставлять энергоресурсы на рынок Европы, и мы ожидаем, что объемы будут только расти.

Об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

"Основным направлением сотрудничества Азербайджана и ЕС является отрасль нефти и газа, а также транспортный сектор. Также ожидается развитие альтернативной энергетики и расширение сотрудничества в этом направлении. Наша страна является хабом для транспортировки грузов в страны ЕС и на другие рынки. Наш порт и строящиеся экономические зоны позволяют расширить текущее сотрудничество и увеличить показатель товарооборота между Азербайджаном и ЕС", - сказал Джаббаров.

Также министр сообщил, что в ряде госструктур Азербайджана были проведены реформы, которые способствуют привлечению дополнительных инвестиций и формированию благоприятной бизнес-среды.

"Все поощрения, применяемые налоговыми, таможенными и другими органами, повышают инвестиционный потенциал Азербайджана. Малый и средний бизнес составляет порядка 60 процентов прибыли бюджета, и 40 процентов экспорта ненефтяной продукции пришлись на долю МСБ", - сказал Джаббаров.

По словам министра, приоритетным направлением деятельности правительства Азербайджана является восстановление освобожденных территорий.

Он отметил, что там ведутся крупнейшие работы по строительству дорог и инфраструктуры, создаются промышленные зоны.

"В Карабахе разрушены все города и села, и наши бывшие вынужденные переселенцы в ближайшей перспективе вернутся на свои родные земли", - отметил Джаббаров.