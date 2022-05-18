В Баку открылись международные выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Baku Expo Center 18 мая открылись 15-я международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Как сообщает в среду Trend, выставки посетили премьер-министр Азербайджана Али Асадов, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Одед Форер, министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, посол Турции Джахит Багчи, посол России Михаил Бочарников, посол Израиля Джордж Дик и другие официальные лица.

Выставки продлятся до 20 мая.

Экспозиция выставок развернута в трех залах, а также на открытой площадке Baku Expo Center.

На Caspian Agro и InterFood Azerbaijan представлены продукция и услуги в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности порядка 450 компаний из 24 стран.

Кроме того, в рамках выставок планируется проведение B2B-встреч, Chefs Cup, рыбного фестиваля Balik Ekmek, панельных дискуссий и ряда других мероприятий.

Отметим, что в Азербайджане отраслевые сельскохозяйственные выставки проводятся на протяжении 15 лет.