Развитие коридора TRACECA чрезвычайно важно для азербайджанских перевозчиков - ABADA

БАКУ /Trend/ - Развитие транспортного коридора TRACECA чрезвычайно важно как для азербайджанских перевозчиков, так и для развития транзитного потенциала Азербайджана.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель генерального секретаря Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

По его словам, ABADA тесно сотрудничает с министерством цифрового развития и транспорта и предоставляет отчеты, рекомендации для совершенствования национального законодательства о международных автомобильных перевозках, а также изучает международный опыт в этой сфере.

«В прошлом году наша ассоциация и министерство цифрового развития и транспорта подписали меморандум о сотрудничестве в области международных автомобильных перевозок. Согласно меморандуму, мы занимаемся распределением «Разрешительных бланков», применяемых для международных автомобильных перевозок, в том числе и многосторонних ежегодных разрешений международного транспортного форума. Эта миссия была поручена комиссии, созданной при нашей ассоциации», - сказал Гурбанов.

Кроме того, заместитель генсека ассоциации сообщил, что в настоящее время ABADA работает с компетентными органами Азербайджана на различных платформах для цифровизации сферы транспорта.

По его словам, в случае создания единой электронной транзитной разрешительной системы, она стала бы хорошим инструментом для развития транспортного сообщения между Азербайджаном и соседними странами.