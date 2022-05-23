БАКУ /Trend/ - Обсуждается вопрос создания Делового совета между Азербайджаном и Казахстаном.

Как передает Trend, об этом сказал в понедельник директор Института стратегических исследований Казахстана Еркин Тукумов на круглом столе в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и созданием азербайджано-казахстанского экспертного совета в Баку.

«На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 500 азербайджанских компаний. В связи с этим существует необходимость создания Делового совета между Азербайджаном и Казахстаном», - сказал Тукумов.

По его словам, создание азербайджано-казахстанского экспертного совета также внесет большой вклад в развитие отношений между двумя странами.

Кроме того, директор института отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в ряде сфер.