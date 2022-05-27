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Азербайджан расширит сотрудничество в сфере туризма с Саудовской Аравией и Узбекистаном - Фуад Нагиев

Экономика Материалы 27 мая 2022 12:23
Азербайджан расширит сотрудничество в сфере туризма с Саудовской Аравией и Узбекистаном - Фуад Нагиев

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан расширит сотрудничество в сфере туризма с Саудовской Аравией и Узбекистаном.

Об этом сказал в пятницу Trend председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, в сфере туризма Азербайджана ведутся широкомасштабные работы, и этот сектор стремительно развивается.

«Ведутся работы по развитию сотрудничества в области туризма с Саудовской Аравией и Узбекистаном. Наша страна готова к летнему туристическому сезону, ведутся большие работы в регионах», - сказал Нагиев.

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