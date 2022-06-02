Азербайджан продемонстрировал лидерство на мировой арене в достижении амбициозных энергетических целей - IRENA

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продемонстрировал лидерство на мировой арене в достижении амбициозных энергетических целей.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA) Франческо Ла Камера на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Азербайджан достиг больших успехов в развитии сектора ВИЭ», - сказал генеральный директор IRENA.

По его словам, год назад в мире 50 процентов технологий по энергопереходу еще не доставало, а сейчас технологии есть практически у всех. Почти все глобальные технологии уже нацелены на достижение нулевых выбросов. При этом все еще необходимо усовершенствовать доступность технологий и разработать комплексную законодательную среду.

«Мы успешно сотрудничаем с министерством энергетики Азербайджана. Мы готовы продолжать оказывать Азербайджану всевозможную поддержку в достижении его амбициозных целей», - добавил он.