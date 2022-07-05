В Азербайджане проводятся мероприятия по очистке бассейна Каспия - министр

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана проводит ряд мероприятий по очистке бассейна Каспия.

Об этом сказал во вторник министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на международной конференции, посвященной Каспию, передает Trend.

По его словам, также ведомство проводит работы и исследования по вопросу понижения уровня воды в Каспийском море.

«В этом направлении осуществляется региональное сотрудничество с экспертами, странами Каспийского региона и профильными институтами», - сказал Бабаев.