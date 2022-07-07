Банк Республика и ФК «Сабах» подписали новое соглашение о сотрудничестве (ФОТО/ВИДЕО)

Один из ведущих банков страны Банк Республика и футбольный клуб (ФК) «Сабах» выступающий в Премьер Лиги Азербайджана, подписали новое соглашение о спонсорстве и сотрудничестве. Документ подписали председатель Банка Республика Тариэль Исмайлов и президент ФК «Сабах» Магсуд Адыгезалов.

В соответствии с соглашением, ФК Сабах» во всех матчах Премьер-лиги и Кубка страны сезона 2022/2023 годов будет выступать в форме с торговыми марками Банка Республика.

Кроме того, стадион в Масазыре, где клуб проводит свои домашние игры, по-прежнему будет называться «Банк Республика Арена». B течение указанного времени Банк будет обладать исключительными правами на размещение своих рекламных материалов на стадионе. Отметим, что сотрудничество между ОАО Банк Республика и ФК Сабах продолжается с 2018 года.

«Как Банк Республика, мы очень рады поддерживать футбольный клуб «Сабах», который уже 5-й сезон будет участвовать в Премьер-лиге Азербайджана. Мы уверены, что в грядущем сезоне ФК «Сабах» будет выделяться слаженной игрой и сможет добиться поставленных целей. Это будет означать развитие нашего национального футбола, а также национального спорта. А домашний стадион «Банк Республика Арена, отвечающий современным требованиям, будет принимать не только местные, но и международные футбольные турниры», - отметил Тариель Исмайлов, Председатель Правления Банка Республика.

«Поддержка спонсоров имеет большое значение в развитии футбольных клубов и в достижении их целей. Футбольный клуб «Сабах» сотрудничает с «Банком Республика» уже 4 года. За это время мы вместе реализовали много проектов. Сегодня мы продлеваем соглашение о сотрудничестве еще на год. Мы, как ФК «Сабах», полностью удовлетворены сотрудничеством с «Банк Республика», одним из ведущих банков страны. Считаю, что это сотрудничество будет полезным и успешным для обеих организаций и на примере «Сабаха» будет способствовать развитию футбола страны»,- отметил президент ФК «Сабах» Магсуд Адыгезалов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.