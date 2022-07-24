Рост ВВП Азербайджана составит 3,5% в 2022 году - S&P

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз роста азербайджанской экономики в 2022 году до 3,5% с ожидавшихся ранее 2,7%.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

По данным S&P, прогнозы роста ВВП Азербайджана на 2023-2025 гг с январского обзора остались неизменными. В 2023-2024 гг этот показатель составит 1,5%, в 2025 г - 1%.

По прогнозам агентства, среднегодовой рост азербайджанской экономики в 2023-2025 гг составит около 1,3%.

S&P прогнозирует номинальный объем ВВП Азербайджана на 2022 год на уровне $72 млрд (в январе - $61 млрд), в 2023 г - $69 млрд ($60 млрд), в 2024 г - $61 ($58 млрд), в 2025 г - $64 млрд ($61 млрд).