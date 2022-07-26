Азербайджано-болгарская дружба должна стать мостом для перехода к более значительной энергетической диверсификации - Кирил Петков (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-болгарская дружба должна стать мостом для перехода к более значительной энергетической диверсификации.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Говоря об интерконнекторе Греция-Болгария (IGB), который предназначен для транспортировки азербайджанского газа в Болгарию, премьер-министр сказал, что проект завершен на 99 процентов.

«За 12 лет при предыдущем правительстве проект IGB не был доведен до конца, в его реализации были задержки. Я очень горжусь тем, что возглавил правительство, которому удалось завершить этот проект за шесть месяцев. В ближайшие недели IGB заработает на полную мощность. Проект завершен на 99 процентов и в

следующем полугодии IGB будет работать в полную силу. Остается ряд действий, которые необходимо выполнить до коммерческого запуска, чтобы убедиться, что все работает безопасно и правильно и что мы соблюдаем самые высокие отраслевые стандарты», — пояснил Петков.

Он подчеркнул, что EPC-подрядчику, компании AVAX, необходимо оперативно выполнить оставшиеся работы по интеграции и тестированию системы SCADA.

«Остальное в основном находится под юрисдикцией болгарских и греческих учреждений — ряд административных процедур, которые должны быть завершены. Обычные сроки здесь могут составить около 3 месяцев, но мы ускорили в Болгарии процесс предварительного согласования со всеми учреждениями, активно запрашивая их одобрение для обеспечения коммерческого запуска IGB. Существует активная и целенаправленная политическая и институциональная поддержка для сокращения предполагаемых сроков», — сказал премьер-министр.

Петков добавил, что в Болгарии уже создана рабочая группа с представителями всех соответствующих учреждений, которая работает над оптимизацией процессуальных сроков.

«Проект IGB имеет огромное национальное и региональное значение. Я еженедельно созванивался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, чтобы обсудить прогресс по IGB. Это показывает уровень приверженности обоих правительств поддержке усилий и мер, направленных на то, чтобы IGB достиг оперативной готовности. Во все более взаимосвязанном мире проблемы энергетической безопасности сложны и часто требуют скоординированного регионального подхода. Болгария активно работает над увеличением потенциала регионального сотрудничества, способствуя созданию недостающей энергетической

инфраструктуры и обеспечению безопасности энергопоставок в Юго-Восточной Европе. Это путь к энергетической независимости Болгарии и Южной и Юго-Восточной Европы, это радикально изменит уровень зависимости нашей страны», — добавил он.

Петков отметил, что болгарское правительство с самого начала понимало важность газовой независимости и энергетической безопасности на локальном, региональном и европейском уровнях.

«Болгария перешла от 95-процентной зависимости к нулевому уровню зависимости и мы быстро взяли курс на обеспечение поставок газа для болгарских граждан и бизнеса. Чтобы уменьшить нашу энергетическую зависимость, я посетил Баку, и моя встреча с Президентом Ильхамом Алиевым, который выразил готовность помочь нам получить дополнительные объёмы газа через Турцию, очень ценна. В ходе моего визита мы с Президентом Ильхамом Алиевым обсудили возможность дополнительных поставок азербайджанского газа в Болгарию и политическую готовность Азербайджана поддержать Болгарию. Дальнейшее развитие газовой инфраструктуры и укрепление сотрудничества между странами региона важно для обеспечения безопасности поставок и диверсификации в будущем», — сказал премьер-министр.

Петков отметил, что есть обоюдное желание расширить двустороннее экономическое сотрудничество.

«Азербайджан является важным энергетическим партнером Болгарии. Но мы также нашли много общих экономических возможностей в областях сельского хозяйства, химических удобрений, строительства, оборонной промышленности и информационных технологий. С учетом общих вызовов как никогда важно продолжать наращивание активного политического диалога на высоком уровне между нашими странами. И я очень

рад, что Болгария скоро откроет почетное консульство в Азербайджане. Настало время, чтобы дружба между нашими двумя странами стала мостом для будущих стратегических экономических проектов и более значительной энергетической диверсификации», — заключил Кирил Петков.