Cостоялся 3-ий Хакатон банка АВВ !

Инновационный центр АВВ провел 3-ий Хакатон банка АВВ совместно с Агентством инноваций и цифрового развития. Данное мероприятие, в котором приняли участие 67 команд, было организовано в рамках образовательной программы «Technest», запущенной Министерством цифрового развития и транспорта.

Всего было подано 257 заявок из которых 187 были одобрены для получения прав на участие в марафоне идей. По итогам 3-ей Инкубационной программы Инновационного центра АВВ было отобрано 25 стартап-команд. Первый предварительный этап инкубационной программы стартует 1 августа 2022 года.

По окончании первого этапа будут определены и награждены обладатели 1-го, 2-го и 3-го мест. Основные направления 3-го Хакатона АВВ связаны с цифровым банкингом, развитием инфраструктуры безналичных платежей, оптимизацией переводов и интеграцией сервиса «ƏDV geri al». Принять участие в конкурсе Хакатон-Стартап могут все, кто интересуется инновационными решениями в сфере цифрового

бизнеса.

Основной целью ABB в организации данного хакатона является развитие традиций инноваций и IТ-экосистемы в нашей стране.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте www.abb-bank.az позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.