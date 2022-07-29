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В Центробанке Азербайджана обнародовали прогноз по инфляции

Экономика Материалы 29 июля 2022 12:21 (UTC +04:00)
В Центробанке Азербайджана обнародовали прогноз по инфляции

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,5-12,8 процента в 2022 году.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления ЦБА Талех Кязымов.

«Мы хотим наблюдать за прогрессом в ближайшие месяцы, так как внешняя среда быстро меняется, и в основном это инфляция, связанная с импортом. Каждый месяц что-то меняется. В последние два месяца с учетом сезонного фактора мы видим, что цены на продукты питания снижаются. Затраты на логистику также имеют тенденцию к снижению. Если это продолжится, мы, конечно же, пересмотрим наши прогнозы. Однако наш текущий прогноз по инфляции составляет 12,5-12,8 процента», - сказал Кязымов.

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