Международные финансовые институты в очередной раз выбирают «Банк Республика» (ФОТО)

ОАО «Банк Республика» и Нидерландский Банк Развития Предпринимательства (FMO) подписали очередное крупное кредитное соглашение. Сотрудничество между двумя финансовыми структурами продолжается с 2006 года. Развивая это сотрудничество, за указанный период был подписан ряд важных соглашений.

На этот раз между Нидерландским Банком Развития Предпринимательства (FMO) и ОАО «Банк Республика» было подписано крупнейшее кредитное соглашение последних лет. Согласно договору, международный финансовый институт выделит банку кредит на сумму 20 миллионов долларов и средства будут предоставлены в национальной валюте. Привлечённые средства будут направлены на финансирование малых и средних предприятий (KOS) в аграрном секторе, в том числе на предпринимательскую деятельность молодежи и женщин. Банк Республика, расширяющий в настоящее время свою региональную сеть обслуживания, планирует направить новый кредит на повышение доступности крупных кредитных средств для предпринимателей, работающих в регионах и особенно в сельской местности.

“Предметом гордости является то, что FMO, один из крупнейших финансовых институтов Европы, уже более 16 лет является одним из стабильных и надежных финансовых партнеров нашего банка. Убеждён, что средства, которые мы привлекли за этот период, а также наше сегодняшнее соглашение - на сумму 20 млн. долларов, окажут ощутимую поддержку не только развитию бизнес-портфеля банка, но и реальному сектору страны в целом, в том числе позитивно повлияет на темпы создания новых рабочих мест в стран”, - отметил Тариэль Исмайлов, Председатель Правления «Банка Республика».

“Мы рады вновь поддержать нашего давнего партнера «Банк Республика», подписав крупное кредитное соглашение. Сумма соглашения будет полностью направлена на финансирование микро-, малых и средних предприятий, созданных представителями молодежи и женщинами, а также сельскохозяйственных МСП, что на 100% соответствует нашей стратегической цели «Сокращение неравенства». В то же время, данная сделка соответствует ЦУР 5 по гендерному равенству и ЦУР 8 по созданию и сохранению рабочих мест по всему Азербайджану, что также подчеркивает значение данного кредита. Надеемся на дальнейшее продолжение нашего партнерства с «Банком Республика»”, — сказал Huib-Jan de Ruijter, директор по инвестициям FMO.