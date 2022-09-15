АБР продолжает поддерживать ЦАРЭС в наращивании исследовательского потенциала

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) продолжает поддерживать Программу центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в наращивании исследовательского потенциала.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент АБР Шисинь Чен в ходе 6-го форума развития аналитических центров ЦАРЭС на тему «Перекалибровка динамики роста для инклюзивной и устойчивой экономики».

«АБР считает содействие формированию потенциала в области знаний своим приоритетом. На фоне вызовов в регионе банк выделил 18 миллиардов долларов в рамках программы кредитования на основе политики развития сектора для реализации до 2024 года. Мы нацелены на расширение экспертной базы для содействия нашим партнерам, а также поддерживаем ЦАРЭС в этом ключе. Институту ЦАРЭС и сети аналитических центров следует искать больше возможностей для поддержки стран-членов в наращивании их исследовательского потенциала», - сказал Шисинь Чен.

По его словам, с 2020 года АБР уделяет внимание решению вопросов, вызванных пандемией коронавируса. В этом контексте банком было выделено 29 миллиардов долларов на здравоохранение и гуманитарную помощь затронутому пандемией населению.

Вице-президент АБР также отметил, что банк считает своим приоритетом предоставление поддержки малым и средним предприятиям, борьбу с изменением климата.

«Решение таких проблем, как нехватка водных ресурсов, вопросы здравоохранения, природные катастрофы является приоритетом для банка. АБР выделил 100 миллиардов долларов на решение этих проблем для реализации до 2030 года», - добавил он.