БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился больших успехов в развитии «Срединного коридора».

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал директор института ЦАРЭС Сайед Шакила Шах в ходе 6-го форума развития аналитических центров ЦАРЭС на тему «Перекалибровка динамики роста для инклюзивной и устойчивой экономики».



«ЦАРЭС стремится развивать экономики в регионе. Азербайджан является очень важным партнером в рамках нашей программы развития. Имея стратегическую географическую позицию, Азербайджан является мостом, соединяющим Европу с Азией», - сказал он.

Директор института отметил, что на фоне нарушений транспортных и логистических маршрутов большую роль играет так называемый «Срединный коридор».

По его словам, Азербайджан значительно преуспел в развитии и инвестировании в этот транспортный маршрут. На фоне нарушений поставок «Срединный коридор» смог взять на себя дополнительные объемы грузов.

«Политика, которую проводит Азербайджан, идет на пользу не только самой стране, но и всему региону», - заключил Сайед Шакила Шах.