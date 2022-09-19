Всемирный банк поможет Азербайджану в развитии потенциала в Срединном коридоре - Сара Майкл (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) поможет Азербайджану в развитии потенциала в Срединном коридоре, сказала Trend глава представительства ВБ в Азербайджане Сара Майкл.

"Сейчас мы реализуем несколько транспортных проектов в Азербайджане, ориентированных на региональное сообщение, в частности на автомобильное сообщение между городами Сальян и Билясувар. Также мы готовы оказывать техническую помощь в рамках Транскаспийского коридора", - сказала Сара Майкл.

Кроме того, она отметила другие области сотрудничества, такие как финансовый и банковский секторы.

"Сфера управления финансовым сектором была ключевой частью нашего сотрудничества с Азербайджаном на протяжении последних 30 лет. В частности, за это время мы тесно сотрудничали с Центральным банком и министерством финансов", - сказала Сара Майкл.

ВБ продолжит предоставлять Азербайджану техническую помощь по обмену знаниями и наращиванию потенциала, добавила она.