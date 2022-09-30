В Баку прошел первый фестиваль дизайна при поддержке Yelo Bank (ФОТО)

24 сентября в EGP Arena Дворца водных видов спорта группой «Graphic Design Azerbaijan» и дизайнером Расул Гасаном, при главном спонсорстве Yelo Bank-а, был организован первый «Бакинский Фестиваль Дизайна», посвященный гениальному азербайджанскому художнику Азиму Азимзаде.

Основной целью фестиваля являлось обеспечение обмена идей между творческими людьми, повышение интереса к искусству, продвижение новых областей в сфере дизайна, а также создание возможности для молодых художников проявить себя.



На мероприятии выступили и поделились своим бесценным опытом в сфере дизайна народный артист Ариф Гусейнов, креативный директоры Орхан Керимов, A.B.D. Малик, Эрсел Сердарли, архитектор Айтадж Акбарлы, фотограф Радж Стивен и др.



В рамках фестиваля были выставлены различные креативные стенды, отрывки граффити стен и арт-инсталляции. Тема креативной зоны в этом году — глобальное потепление и водные проблемы. Вот почему художники рисовали на каплевидных моделях.



В арт-зоне трудились такие художники, как: Рамила Шамилова, Анар Шамси, Роза Мурадова, Зохраб Салам-заде, Айнур Мустафаева, Орхан Гараев, Нигяр Ниязова, Рухулла Гасанзаде, Нигяр Фамилсой, Эркин Алекберлы, Вусала Агаразиева, граффитисты Азы, Физзо Чи, Товарич, Wave. На фестивале также были представлены арт-инсталляции Габибы Гусейновой, Мамеда Рашидова, Рамины Бочарова, Мурада Велиева и других художников.



Также в рамках фестиваля дизайнерам, участвовавшим в 44-дневной Отечественной войне, были вручены подарки.



Первый «Бакинский Фестиваль Дизайна» намерен дать мощный импульс развитию дизайна в Азербайджане. Подробнее о фестивале https://bakudesignfestival.com/



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