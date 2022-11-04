Повышение размера минимальной пенсии в Азербайджане - составная часть плана реформ - министр

БАКУ /Trend/ - Уравнивание критерия нуждаемости и прожиточного минимума является одной из стоящих перед нами задач.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время обсуждения бюджета на 2023 год на совместном заседании парламентских комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, понятие критерия нуждаемости будет постепенно выводиться из оборота, а расчеты будут производиться с учетом показателя прожиточного минимума.

Касательно повышения размера минимальной пенсии министр отметил, что это составная часть плана реформ, и если в 2019 году размер минимальной пенсии составлял 160 манатов, то сегодня это 240 манатов.

"Повышение минимального размера пенсии всегда на повестке, в этом направлении проводятся детальные исследования, разрабатываются предложения», - сказал Бабаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)