В 2023 г. в Азербайджане может увеличиться размер адресной соцпомощи

БАКУ /Trend/ - В следующем году в Азербайджане может увеличиться размер адресной социальной помощи.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике, а также по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

По его словам, критерий нуждаемости и прожиточный минимум являются индикаторами, используемыми при расчете адресной социальной помощи, и их повышение может создать условия также для увеличения в следующем году размера адресной социальной помощи на 30 процентов.

Отметим, что со следующего года прожиточный минимум и критерий нуждаемости, согласно законопроекту о госбюджете, устанавливаются в размере 246 манатов. Эта цифра составляет 200 манатов в текущем году.

Напомним, что законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" поступил в Милли Меджлис 24 октября.

В проекте прогнозируются доходы государственного бюджета на 2023 год в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, являясь самым высоким показателем за всю историю страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)