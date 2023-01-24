ООН поддерживает Азербайджан в достижении целей устойчивого развития - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - ООН поддерживает Азербайджан в достижении целей устойчивого развития.

Об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе регионального семинара, посвященного совместной деятельности посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает во вторник Trend.

По ее словам, между сторонами было подписано совместное рамочное соглашение о партнерстве, направленное на инклюзивный рост, создание более сильных институтов оказывающих госуслуги, а также продвижение вопросов безопасности.

«Я верю, что сегодняшняя работа семинара будет плодотворной», - сказала она.

Она напомнила, что в мире каждому третьему человеку не хватает доступа к питанию, а каждый 10 человек голодает.

«Миру необходимо сплотиться, чтобы изменить ситуацию в положительную сторону. К 2030 году мир не достигнет поставленных целей по устойчивому развитию», - добавила Андреева.

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