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Азербайджан готов поделиться своим опытом развития сельского хозяйства со странами Центральной Азии

Экономика Материалы 24 января 2023 16:46 (UTC +04:00)
Азербайджан готов поделиться своим опытом развития сельского хозяйства со странами Центральной Азии

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан может поделиться своим опытом развития сельского хозяйства со странами Центральной Азии (ЦА).

Об этом сказала заместитель председателя правления Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана Лейла Джаббарли в ходе регионального семинара, посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает во вторник Trend.

По ее словам, на сегодня Азербайджан совместно с Турцией и странами ЦА разрабатывает стратегию по предотвращению, сокращению и мониторингу потерь пищевой продукции.

«Стратегия готовится в рамках проекта по сокращению пищевых отходов в странах субрегионального представительства ФАО по Центральной Азии. Она направлена на обеспечение пищевой безопасности по всей цепочке поставок продовольственной продукции. Кроме того, в этих целях уже проведены соответствующие аналитические работы, а также подготовлена правовая база. Ожидается, что работы по этому проекту будут осуществляться поэтапно», - сказала она.

Отметим, что ФАО нацелена на поддержку проектов в сфере управления пищевыми продуктами и отходами в Азербайджане. Стороны совместно реализовали свыше 60 проектов в области сельского хозяйства, в частности, улучшена сельскохозяйственная среда, а также пищевая безопасность в регионах страны.

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