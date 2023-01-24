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Экологическая инициатива от Yelo Bank (ФОТО)

Экономика Материалы 24 января 2023 17:02 (UTC +04:00)
Экологическая инициатива от Yelo Bank (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Yelo Bank продолжит активно поддерживать улучшение экологической ситуации и

выступил с инициативой по сокращению бумажных отходов в рамках корпоративной социальной ответственности.

Так, в Головном офисе банка были установлены специальные урны для бумаги. Вся собранная макулатура будет сдаваться для вторичной переработки в Азербайджанский Комбинатом Бумаги и Картона (AKKIK).

Учитывая, что сократив потребление бумаги на рабочих местах даже на 1%

можно сохранить тысячи деревьев. Таким подходом команда Yelo старается максимально сократить потребление бумаги в офисе. Так же отметим, что в будущем аналогичные урны будут установлены и в других филиалах банка.

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Экологическая инициатива от Yelo Bank (ФОТО)
Экологическая инициатива от Yelo Bank (ФОТО)
Экологическая инициатива от Yelo Bank (ФОТО)
Экологическая инициатива от Yelo Bank (ФОТО)
Экологическая инициатива от Yelo Bank (ФОТО)
Экологическая инициатива от Yelo Bank (ФОТО)
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