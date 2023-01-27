БАКУ/Trend/ - Axpo продала свою долю в TAP компаниям Fluxys и Enagás, передает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

«Axpo продает свою 5-процентную долю в Трансадриатическом трубопроводе (TAP) акционерам Fluxys и Enagas S.A. В соответствии с договором купли-продажи бельгийская Fluxys приобретет 1%, а испанская Enagás — 4% акций Axpo. Таким образом, обе компании получат 20% акций в консорциуме TAP, в который входят bp (20%), SOCAR (20%) и Snam (20%)», - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, стоимость сделки составляет 210 миллионов евро. Закрытие сделки ожидается во второй половине 2023 года.

«Несмотря на то, что компания решила продать свою долю, консорциум TAP останется для нас стратегическим партнером, поскольку Axpo Solutions AG продолжит продавать долгосрочные объемы газа, полученные от консорциума «Шах Дениз». В текущем международном контексте и с учетом исторически сложившихся рыночных условий летом 2022 года безопасность поставок и диверсификация цепочек поставок газа остаются ключевыми приоритетами для Швейцарии и Европы в целом. Газ, транспортируемый по TAP, обеспечивает столь необходимый новый источник энергии как для домашних хозяйств, так и для бизнеса, а также повышает надежность поставок для швейцарских потребителей», - сказал финансовый директор Axpo Group Йорис Грёфлин.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.