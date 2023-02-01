В Азербайджане утвержден минимальный размер трудовой пенсии (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликовано в 13:09)

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании парламента Азербайджана были утверждены изменения в закон "О трудовых пенсиях", связанные с повышением минимального размера трудовой пенсии.

Как сообщает в среду Trend, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях".

Согласно изменениям, минимальный размер трудовой пенсии устанавливается с 1 февраля 2023 года в размере 280 манатов.

Отметим, что в 2022 году на пенсионные выплаты было направлено более 4 млрд 948 млн манатов - на 7,9 процента (361 млн рублей) больше по сравнению с предыдущим годом. С начала прошлого года с повышением минимальных ежемесячных пенсий также были надбавки на основе индексации пенсий. В качестве дополнительной поддержки всем пенсионерам была оказана материальная помощь, которая с начала этого года была включена в состав пенсий. За последний год 23 тысячи назначений пенсий, а с начала 2019 года - 71 тысяча назначений пенсий (80 процентов назначений пенсий по возрасту на общих основаниях) были осуществлены через электронную систему в проактивном порядке.